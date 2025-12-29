المندلاوي وفيحان يرشحان نفسيهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

رشح عضوا مجلس النواب محسن المندلاوي، وعدنان فيحان، نفسيهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وذلك بعد فتح باب الترشح للمنصب.

وقبل ذلك، أعلن رئيس السن النائب عامر الفايز، فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، قبل أن يغلقه بوقت لاحق، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وكشف مصدر مطلع، بوقت سابق من اليوم، عن توصل قوى الإطار التنسيقي إلى اتفاق على ترشيح محافظ بابل الحالي، عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار التنسيقي حسمت موقفها بالاتفاق على ترشيح عدنان فيحان لتولي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ضمن التفاهمات السياسية الجارية".

وأضاف أن "حركة عصائب أهل الحق، وفي حال انتقال فيحان إلى منصبه الجديد، سترشح علي تركي لتولي منصب محافظ بابل بديلاً عنه".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع آخر، للوكالة، بـ"اتفاق كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية خلال اجتماعها في مبنى مجلس النواب على ترشيح شاخوان عبد الله بشكل رسمي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وذلك ضمن التوافقات السياسية الجارية داخل البرلمان".