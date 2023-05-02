المندلاوي وبارزاني يتفقان على إدامة التواصل لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على إدامة التواصل والتنسيق بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى برئيس حكومة الإقليم لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب و تقديم افضل الخدمات إليه، فضلاً عن معالجة المشاكل العالقة فيما وفقاً للدستور والأطر القانونية.

كما بحثا عدداً من التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.