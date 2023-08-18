المندلاوي والسوداني يتفقان على الاسراع بتطبيق بنود الموازنة

شفق نيوز/ اتفق كل من محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على الإسراع بتطبيق بنود الموازنة الثلاثية، ولاسيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية و الاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمندلاوي اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن الجانبين "شددّا على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الإسراع بتشريع قوانين رصينة تهم المواطن وتُلبي كامل متطلباته ، والتركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب".

و أعلنت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف،في مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، نشر تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023-2024-2025 ) رقم (13 ) لسنة 2023 " في جريدة الوقائع.

وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران الماضي، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ.