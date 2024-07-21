المندلاوي والسوداني يؤكدان على التعاون بالملفات الأمنية والخدمية ومحاربة الفساد

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الأحد، أثناء لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة التركيز على الملفات الامنية والخدمية ومحاربة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، التقى اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "اللقاء شهد بحث آخر التطورات المحلية والإقليمية وجُملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع القوانين المهمة لتسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".

وأكد المندلاوي، بحسب البيان، على "وجود تعاون وتنسيق عالٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، داعيا إلى "ضرورة التركيز على بعض الملفات المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية وتعاون السلطات كافة لتضييق الخناق على الفساد والمفسدين.