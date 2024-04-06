المندلاوي: هناك أكثر من 20 الف شهيد و130 ألف عائلة مهجرة من الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، يوم السبت، أن النظام العراقي السابق اقدم على اعدام اكثر من 20 الف شخص من الكورد الفيليين وتهجير 130 الف أسرة من هذه الشريحة الى ايران في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم.

جاء ذلك خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي برعاية المندلاوي بالتعاون مع مؤسسة الشهداء، بمشاركة نيابية و حكومية ودبلوماسية وثقافية واجتماعية.

وقال المندلاوي خلال كلمة القاها في الحفل "لقد تعرض ابناء الكورد الفيليين الى اشد انواع الظلم والاضطهاد وكانت الحملة الممنهجة من قبل النظام السابق تتوالى عليهم لتبدأ بإسقاط الجنسية وتلتها حملات التهجير والترحيل والتشريد والملاحقة ومصادرة الممتلكات والأموال لتمتلئ السجون منهم، ولتبدأ بعدها حملات الإعدام والتعذيب ولدينا من القصص والحكايات ما تدمي القلوب".

وأضاف أن الاحصائيات الحكومية والدولية تشير الى وجود أكثر من 20 الف شهيد و130 ألف أسرة مهجرة من الفيليين بين العام 1980 و 1981، داعيا الى إزالة الآثار السلبية الناتجة عن قرارات النظام البائد بحقوق الكورد الفيليين.