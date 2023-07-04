المندلاوي: أمن الشرق الأوسط مرتبط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

شفق نيوز/ شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، على ان أمن الشرق الأوسط متصل بأمن دول الجوار، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وفداً إيرانياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، وبمشاركة السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، وجرى خلال اللقاء، بحث جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على المستويين السياسي والأمني.

كما جرى التأكيد على ضرورة حسم تسديد جميع المستحقات المالية للغاز الصلب المستورد، والتنسيق بشأن زيادته خلال فصل الصيف الجاري.

فيما أشاد الوفد الإيراني بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين جميع دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها.

واكد المندلاوي ان أمن منطقة الشرق الأوسط متصل بشكل وثيق بأمن دول الجوار، وكذلك بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها، مبدياً حرص العراق الدائم على توثيق علاقاته مع جيرانه وجميع بلدان العالم على أساس التعاون وتحقيق مصالح الشعوب.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على استئناف تبادل الزيارات على المستويين النيابي والحكومي بين البلدين، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، والإسراع بإنجاز مذكرات التعاون والاتفاقيات وبخاصة الاتفاقية الأمنية التي ستنعكس إيجاباً على أمن البلدين الشقيقين والحدود بينهما والمنطقة عموماً.