المندلاوي لوكالة شفق نيوز: البرلمان سيصوت على الموازنة يوم الاثنين المقبل

شفق نيوز/ كشف محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أن المجلس سيشرع بالتصويت على الموازنة الثلاثية العام اعتبارا من يوم الأثنين 22 من شهر أيار الجاري.

وقال في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه لا توجد أي مشاكل تعرقل إقرار قانون الموازنة العامة، مردفا بالقول ان جميع الكتل السياسية متفقة على إقرار هذا القانون.

وأضاف أنه "بحسب ما متفق عليه فإن مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين المقبل".

وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في 13 آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.

وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.

وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.