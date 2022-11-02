المندلاوي للسفير التركي: البرلمان سيكون له موقف مغاير إذا تكررت الاعتداءات

شفق نيوز / هدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، تركيا بـ"موقف مغاير" في حال استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه عن البلاد، مشيرا إلى أن استمرار ذلك من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين بغداد وأنقرة والإضرار بالمصالح المشتركة.

جاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد، شهد بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وطالب المندلاوي، بحسب البيان، بـ"سرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات"، لافتاً إلى أن "استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".

ووفقاً للبيان، جرى الاتفاق على ضرورة "تشكيل لجان فنية مشتركة بين البلدين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات المعنية لمعالجة الملفات المهمة، ومنها المتعلقة بتسهيل منح سمات الدخول (الفيزا) لكلا الجانبين".

وأشار المندلاوي، في ختام اللقاء، إلى أن "مجلس النواب سيكون له موقف مختلف في ما لو تكررت الاعتداءات السابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين".