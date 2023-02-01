المندلاوي لطالباني: الحوار بين اربيل وبغداد الطريق الأفضل لحل القضايا العالقة بين الجانبين

شفق نيوز/ وصف محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، الحوار بين أربيل وبغداد السبيل الأفضل لحل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان،والحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ، بمكتبه الخاص ، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمندلاوي

وذكر البيان انه جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات العامة للبلاد ، حيث وصف المندلاوي استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد واربيل بالايجابي كونه الطريق الأفضل لخلق التفاهمات المطلوبة وحل القضايا العالقة تحقيقاً للمصلحة العامة للبلد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية .