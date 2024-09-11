المندلاوي لبزشكيان: اتفاقيات التفاهم بين العراق وإيران تسهم بدفع عجلة التطور والتنمية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، لدى استقباله رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد الوزاري المرافق له، أن اتفاقيات التفاهم التي وقعت بين الحكومتين ستساهم في دفع عجلة التطور والتنمية وفتح آفاق اوسع للشراكة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته مساء اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، والوفد الوزاري المرافق له، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس النواب ، وعدد من رؤساء الكتل النيابية، والسادة النواب والوزراء".

وأكد المندلاوي، بحسب البيان، على "عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الجارين، وضرورة الاستفادة منها في توثيق التعاون في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين".

وأشار المندلاوي، إلى أن "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين الحكومتين في مختلف الجوانب، ولا سيما التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة والزراعة والخدمات والاتصالات والشباب والرياضة والسياحة الدينية وغيرها، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التطور والتنمية وفتح افاق اوسع للشراكة بين العراق وإيران".

ولفت المكتب الإعلامي في بيانه إلى أنه "جرى خلال اللقاء الموسع الاتفاق على ضرورة تفعيل الخطط الاستراتيجية والاتفاقات الثنائية لا سيما الامنية والاقتصادية والمتعلقة بضبط الحدود المشتركة ومنع كل اشكال التهريب، فيما جدد الجانبان ادانتهما لجرائم الابادة الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة ، والتذكير بمواقف البلدين فيما يخص دعم الحق الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح محموديان قائلاً إن "الفجوة والاختلافات لا تؤثر على علاقاتنا وصداقتنا، كما قال الرئيس اليوم، فإن العلاقات بين إيران وإقليم كوردستان جيدة ونسعى لتعزيزها بشكل أفضل".

والتقى بزشكيان برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما التقى برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وكذلك يتوجه بزشكيان إلى السفارة الإيرانية من أجل حضور اجتماعين، الأول مع التجار الإيرانيين، وكذلك مع الجالية الإيرانية المقيمة في العراق.

ومساء اليوم سيكون الرئيس الإيراني ضيفاً على مائدة العشاء عند تحالف "إدارة الدولة" الذي يتكون من معظم الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.

ويوم غد الخميس سيتوجه بزشكيان إلى مدينتي النجف وكربلاء، وبعدها إلى البصرة أقصى جنوبي العراق، ومن ثم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.