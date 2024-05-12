المندلاوي يعزو قرار تمديد الفصل التشريعي لإستكمال الموازنة واختيار رئيس للبرلمان

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، بأن قرار تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين "المهمة" وفي مقدمتها جداول الموازنة لهذا العام، والتصويت على رئيس للبرلمان.

جاء ذلك في كلمة له خلال الملتقى العشائري الأول تحت شعار ( تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية )، بحضور عدد من النواب و شيوخ ووجهاء عشائر العراق.

وقال المندلاوي في كلمته، إن "القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لإستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024)، فضلا عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة إلى عودة تمثيل اخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية".

واكد ان مجلس النواب مع سنّ قانون خاص بالعشائر العراقية، يكفل مكانتها ويضمن تنظيم شؤونها ، مطالبا، بضرورة التعاون مع الحكومة ومساندتها على تطوير عمل الجهات التنفيذية المختصة في وزارة الداخلية وغيرها بما يضمن الحفاظ على مكانة العشائر وتمكينهم في تأدية أدوارهم الوطنية والمجتمعية، وبما يؤمن تفعيل دورهم كشريك أساسي وداعم في سيادة وتنفيذ القانون.

وكان مجلس النواب ذكر في بيان، قد أعلن يوم الخميس العاشر من شهر أيار، أنه "استناداً للمادة 58 من الدستور ‎قررت رئاسة مجلس النواب ‎تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة ‎لمدة ثلاثين يوماً".