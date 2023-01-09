المندلاوي: العراق تجاوز أزماته السياسية والأمنية وخليجي 25 دليل على استقراره

شفق نيوز/ أكد النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، يوم الاثنين، أن العراق تجاوز أزماته السياسية والأمنية ويتطلع للنهوض بواقعه في مجالات التنمية والاقتصاد، مشيرا الى أن احتضانه بطولة خليجي 25 دليلا على استقراره.

جاء ذلك في كلمة العراق التي ألقاها رئيس الوفد النيابي محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم، خلال مشاركته في الاجتماع العام الثالث عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي يقام في ولاية انطاليا بتركيا للفترة من (8-10 كانون الثاني 2023)، وفق بيان صحفي اورده مكتبه الاعلامي الى وكالة شفق نيوز.

ودعا المندلاوي، دول أعضاء جمعية البرلمانات الاسيوية إلى توسيع التعاون المشترك لبناء شراكة حقيقية وفق مبدأ احترام السيادة، مبيناً ان العالم يمر بمتغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي، وانه بالإمكان وضع قارة آسيا في صدارة دول العالم اقتصادياً وعسكرياً إذا ما تعاون الجميع فيما بينهم، نظراً لوجود الموارد البشرية والطبيعية الهائلة.

وأكد النائب الأول، ان مجلس النواب العراقي قطع شوطاً كبيراً في تجاوز الأزمات السياسية، موضحاً أنه بصدد إقرار التشريعات الضرورية والمهمة.

وأضاف أن العراق استطاع التغلب على مشاكله الأمنية واصبح اليوم اقوى بعد انتصاره على الارهاب، ومؤخراً نجح في استضافة بطولة خليجي 25 بعد اكثر من 42 سنة عن تنظيم أخر بطولة في البلاد، معتبرا أن هذا دليل على حالة الاستقرار التي يمر بها، وهو يتطلع الى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للنهوض بواقعه على المستويات كافة، ولا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد.

وقال المندلاوي، أيضا أن استضافة بغداد لاجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة عام 2019 دليل على اهتمام العراق بالجمعية، واهمية البرلمانات الآسيوية، مجدداً في الوقت ذاته موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.