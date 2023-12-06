المندلاوي: البرلمان العراقي بصدد تعديل قانون استرداد عائدات الفساد

شفق نيوز/ أعلن محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، يوم الأربعاء، أن المجلس يعمل على تعديل قانون استرداد عائدات الفساد المالي من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة هذه الآفة من ممارسة دورها في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ، خلال مشاركته في المؤتمر الخاص بإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وإطلاق اسبوع النزاهة السنوي، والذي أقامته هيئة النزاهة الاتحادية تحت شعار (بحب العراق نكافح الفساد ونعمر البلاد).

وقال المندلاوي في كلمته، ان معركة مكافحة الفساد تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات الثلاث لتمهيد الطريق أمام هيئة النزاهة لممارسة دورها الفعال، مشدداً على منع أي تعدٍ أو عرقلة لعملها من أي جهة كانت، فلا خطوط حمراء بعد اليوم أمام قوة القانون وقرارات القضاء.

واعلن ان، رئاسة مجلس النواب داعمة بشكل كامل لجهود هيئة النزاهة الاتحادية، ومستعدة مع اللجان النيابية للتنسيق والتعاون في ممارسة الدور الرقابي، وتشريع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتعديل ما هو قائم منها كمشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي يعمل المجلس على إتمام إجراءات تشريعه بأفضل صورة، من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة الفساد في ممارسة دورها وحماية القائمين عليها والعاملين فيها.

وتابع المندلاوي بالقول ان المجلس حريص بأن يعمل ضمن علاقاته مع برلمانات العالم في إطار الدبلوماسية البرلمانية، على عقد مذكرات التفاهم التي تركز على مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين.