المندلاوي: استهداف المحكمة الاتحادية يعرض أمن البلد للتهديد

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، يوم الخميس، من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا، واصفاً تلك المحاولات "بالخطيرة" والتي تعرض أمن البلد للتهديد.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المندلاوي أعرب عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا؛ وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون.

وحذر المندلاوي، وفق البيان، من محاولات استهداف المحكمة الإتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها، واصفاً ذلك بالخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد، فيما دعا إلى ضرورة دعم جهودها في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام.

ويأتي بيان المندلاوي، بعد بيان أصدره الإطار التنسيقي، أكد فيه، اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الأخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة.

وقال الإطار التنسيقي في بيانه، إنه ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري، مؤكدا احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شأنها ، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج.

وأمس الأربعاء، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه لما وصفه بـ"التهديد" من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.

والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة"، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة الى تحالف "إدارة الدولة".

وسئل الجبوري في حوار لمحطة "I NEWS" المحلية، عمن "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، حيث أجاب، أنه "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي".