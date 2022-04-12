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المنافذ العراقية: تهريب أسلحة لروسيا بعيد عن الحقيقة.. وفصيل مسلح يعده خبرا مضحكاً

Category: سیاسة

Date: 2022-04-12T10:44:35+0000
المنافذ العراقية: تهريب أسلحة لروسيا بعيد عن الحقيقة.. وفصيل مسلح يعده خبرا مضحكاً

شفق نيوز/ علقت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الثلاثاء، على تهريب شحنات من الأسلحة والذخائر عبر المنافذ لغرض ايصالها الى روسيا لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

فيما سخرت النجباء، أبرز الفصائل المسلحة في العراق، من تقرير تلقي روسيا ذخيرة حربية من العراق لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عضو خلية الاعلام الحكومي علاء الدين القيسي، لوكالة شفق نيوز، انه "بإشراف وتوجيه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي منافذنا على مدار الساعة تعمل وتم توفير أجواء امنة لجميع الدوائر العاملة في المنافذ، والحديث عن تهريب شحنات من الأسلحة والذخائر غير موجود اطلاقاً وهو بعيد عن الحقيقة".

وبين القيسي ان "هناك قوات أمنية متواجدة في المنافذ الحدودية، والمنافذ محكمة بالكامل والسيطرة مفروضة بالكامل على جميع المنافذ الحدودية، مع إجراءات صارمة، لمنع أي دخول وتهريب المواد الممنوعة أي كانت".

من جهته؛ قال القيادي في حركة النجباء حيدر اللامي، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه المعلومة لا يمكن لأي عاقل ان يصدقها، فكيف لروسيا التي تلك التي تعد ثاني أكبر وأقوى جيش في العالم، أن تتلقى دعم من ذخيرة وغيرها من الفصائل المقاومة في العراق، فهذا الخبر مضحك جداً".

وبين اللامي ان "ما جاء في تقرير صحيفة (الغارديان البريطانية)، غير صحيح اطلاقاً، وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة، فهذه المعلومة لا يمكن ان يصدقها أي عاقل، يعرف الإمكانيات العسكرية الكبيرة لروسيا، ونشر هكذا تقارير ربما لها اهداف من إثارة الرأي والتشويش أو أجندات أخرى".

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان روسيا تتلقى شحنات من الذخائر العسكرية مصدرها من العراق، من اجل استخدامها في حملتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك من خلال مساعدة تقدمها شبكات تهريب الأسلحة الايرانية.

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