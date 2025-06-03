المناصب قبل الانتخابات.. السوداني يغير القاعدة والإطار يقطع الطريق

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، عن طرح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني فكرة حسم الرئاسات الثلاث قبل انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 11 تشرين الثاني 2025.

وقال القيادي في الاطار، حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني خلال حديث جانبي مع احد اطراف الإطار التنسيقي طرح فكرة حسم الرئاسات الثلاث المقبلة من الان أي قبل انتخابات البرلمان، ويكون هناك اتفاق ما بين المكونات على المرشحين للرئاسات لتجنب الصراعات والخلافات وتأخير عملية تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف فدعم، أن "هذه الفكرة رفضت بصراحة من قبل الإطار التنسيقي، كونها غير قابلة للتطبيق فهذه الرئاسات تخضع لتوازنات الكتل واحجامها في مجلس النواب والقدرة على إدارة هذه الملفات، ولهذا الامر سابق لأوانه وبعد الانتخابات ومعرفة حجم كل كتلة مقاعدها وتحالفاتها، كما هذا الامر ربما يتأثر ببعض المتغيرات الوطنية الداخلية وكذلك الإقليمية".

وزاد بالقول: "لصعوبة الأمر فكرة السوداني لم تطرح بشكل رسمي داخل اجتماعات الاطار التنسيقي، ولم يكن هناك أي مشجع لأن تكون هذه الفكرة موضوع نقاش داخل اجتماعات الاطار".