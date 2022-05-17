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الممثلة الأممية في العراق تحذر من "دبلوماسية الصواريخ" و"الزعماء المسلحين""

Category: سیاسة

Date: 2022-05-17T19:23:46+0000
الممثلة الأممية في العراق تحذر من "دبلوماسية الصواريخ" و"الزعماء المسلحين""

شفق نيوز/ حذرت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، مما وصفته بـ"دبلوماسية الصواريخ" وقالت إنها "أفعال متهورة"، مشيرة إلى أن السخط الشعبي في العراق قد "يخرج عن السيطرة" بأي لحظة".

وقالت بلاسخارت في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "القذائف والصواريخ أمر مزعج ومربك وخطير"، مضيفة أن "العراق يرفض أن تتم معاملته بمثابة الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران وغيرهم بشكل متكرر سيادته وسلامة أراضيه".

واشارت إلى أن ""دبلوماسية الصواريخ" هي أفعال متهورة، مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة"، مبينة أن "العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء". وشددت بلاسخارت على "الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة"، وقالت "إذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم". وحذرت بالقول، إن "السخط الشعبي في العراق قد يخرج عن السيطرة بأي لحظة مع استمرار حالة الانسداد السياسي في العراق ".

وتابعت، "حان الوقت لتلسيط الضوء على الشعب العراقي بتأمين الخدمات والحد من الفساد ونهب مؤسسات الدولة وتحقيق الاصلاح وتنويع الاقتصاد والحوكمة وانهاء الافلات من العقاب والمساءلة وكبح جماح الجهات المسلحة".

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