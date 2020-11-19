الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تصل الى مدينة الموصل

شفق نيوز/ وصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت يوم الخميس الى مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المسؤولة الاممية وصلت الى الموصل قادمة من إقليم كوردستان بهدف متابعة ملف إتفاق سنجار.

واضاف المراسل ان بلاسخارت اجتمعت مع محافظ نينوى نجم الجبوري بحضور مسؤولين محليين وبعدها ستتوجه الى قضاء سنجار للقاء الايزيديين وباقي المكونات هناك للاستماع لهم، والاطلاع على اوضاعهم عن كثب، وتسليم اصحاب القرار في القضاء تقريرا بشأن الاتفاق الاخير بين أربيل وبغداد.

وعقد وفدا الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان في اربيل يوم الثلاثاء اجتماعاً بحضور وزير داخلية الاقليم ريبر احمد، و مستشار الامن الوطني في الحكومة الاتحادية قاسم الاعرجي ومشاركة ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت لبحث اخر المستجدات حول تطبيق اتفاق سنجار.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة إزدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.