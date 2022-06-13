الملك الأردني يؤكد للحبلوسي مركزية العراق في المنطقة: نجاحه نجاح للجميع

شفق نيوز/ أكد الملك الاردني عبد الله الثاني، يوم الإثنين، مركزية العراق في المنطقة، مشيراً إلى أن نجاحه هو نجاح للجميع.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق، الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس، وفقاً لوكالة الانباء الاردنية "بترا".

وأكد الملك الأردني، خلال اللقاء الذي حضره الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، "متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة".

ولفت الملك إلى "مركزية العراق في المنطقة، مشددا على أن "نجاح العراق هو نجاح للجميع في الإقليم، ونحن في خندق واحد".

وجدد الملك الأردني التأكيد على دعم الأردن الكامل للعراق في تلبية طموحات شعبه الشقيق، مشيدا بالتعاون القائم بين مجلسي النواب الأردني والعراقي لتعزيز الشراكة بين البلدين.

من جهته، أعرب الحلبوسي والوفد النيابي عن تقديرهم لدور الأردن بقيادة جلالة الملك في الوقوف إلى جانب العراق، معربين عن تطلعهم لدعم المملكة لبلادهم في المحافل الدولية.

وأكدوا الحرص على توطيد التعاون مع الأردن، انطلاقا من أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمستقبل العراق، لافتين إلى ضرورة دعم المشاريع الثنائية مع المملكة وتنفيذها.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات إقليميا ودوليا، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب والتطرف.