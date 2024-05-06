الملف الأمني له الأولوية.. الخارجية النيابية: زيارة نيجيرفان بارزاني إلى إيران ناجحة وبامتياز

شفق نيوز/ أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، أن زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى إيران ناجحة وبامتياز، مشيرة إلى أن الملف الأمني له الأولوية في المباحثات مع طهران.

وقال عضو اللجنة عباس الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة نيجيرفان بارزاني إلى إيران ناجحة وبامتياز لما يمتاز به من خطاب وسطي ومعتدل ومواصفات جيدة للحوار وحل القضايا الشائكة بين البلدين الجارين".

وأضاف الجبوري، أن "الملف الأمني له الأولوية في المباحثات التي يجريها نيجيرفان بارزاني في طهران، حيث برزت خلال الآونة الأخيرة الكثير من القضايا منها تبني قصف إحدى المقرات في الإقليم، وبعدها قصف مجهول المصدر، وأن النقاش والتواصل وتبادل المعلومات بين الطرفين سيؤدي إلى معرفة صاحب الفعل".

وأشار النائب، إلى أن "رئيس إقليم كوردستان سيبحث - إلى جانب الملف الأمني - الملف الاقتصادي وتنظيم حركة البضائع بين الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال زيارة رسمية يجريها للعاصمة طهران.

وبحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني أعرب عن سعادته بلقاء السيد خامنئي، وأكد استعداد إقليم كوردستان ورغبته في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات. كما شكر إيران على دعمها للعراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من اللقاء، أكد الجانبان على أهمية علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، واتفقا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار وتوسيع التعاون المشترك بين إيران والعراق وإقليم كوردستان.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة بشكل عام والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له مع أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني علي أكبر أحمديان، الأوضاع الأمنية والتنسيق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان للحفاظ على السلام والاستقرار، والتهديدات الأمنية في المنطقة وآثارها وتبعاتها.

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين شددا على التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين من أجل الأمن والاستقرار.

واتفق الجانبان أيضا في الرأي على منع تصاعد التوترات وتجنب المزيد من الفوضى في المنطقة.

وفي اللقاء أعرب أحمديان عن دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عامل سلام واستقرار في المنطقة ولن يشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة، وفقا للبيان الرئاسي.

وأعلنت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أنها تدعم وتتطلع بإيجابية لزيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى إيران.

وقال ضياء الناصري مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة العراقية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تدعم الجهود من أجل تذليل العقبات وحل الاشكالات مع دول الجوار وبخاصة مع إيران، وننظر لهذه الزيارة بإيجابية كونها جاءت بعد استهداف السلاح الجوي الإيراني لاربيل بحجة وجود مقار مشبوهة ومخربين بحسب ما قيل في وسائل الإعلام".

وأضاف الناصري أن الحكومة تطلع لنتائج الزيارة بعد ختامها، وبيان الموقف الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ايضاً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

وبهذا الخصوص قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالة شفق نيوز، إن زيارة رئيس الإقليم تتمحور حول تطوير العلاقات الثنائية بين العراق واقليم كوردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن "النهج الثابت لدى اقليم كوردستان وبالأخص لدى رئيس الإقليم بان كيان كوردستان هو دائما عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة وغير الجوار الحسن والاحترام المتبادل لا شيء آخر سيصدر تجاه أي دولة جارة".

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.