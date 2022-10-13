المكتب السياسي للاتحاد الوطني يعلن موقفه من انتخاب رشيد: صديق عريق لـ"مام جلال"

شفق نيوز/ أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، موقفه من انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق، فيما أعرب عن تهانيه لفوز "صديق عريق لـ(مام جلال) بالمنصب" في عملية ديمقراطية وشفافة.

وتقدم الاتحاد الوطني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"أحر التهاني لعبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية".

وعبر الاتحاد، عن ثقته بأن يبذل "المناضل العتيد في صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني والصديق العريق لمام جلال ورجل الدولة المتمكن، جميع طاقاته وامكانياته لخدمة البلاد والدفاع عن رغبات وحقوق شعب كوردستان وجميع استحقاقاته الدستورية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، انتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد بأنه "انتصار" للشعب الكوردي والعراق عموماً، مشيرا إلى أن عملية انتخاب الرئيس تمت على الرغم من "المؤامرات".

وجاء انتخاب رشيد بعد أن وافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني على سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق الرئاسي مما افسح المجال لانتخاب رئيس جديد بدلا من برهم صالح الذي ظل يحظى بدعم الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى اللحظة الأخيرة.

ونجح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.