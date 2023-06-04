المقداد: نحن نريد حل المشاكل التي تتعلق بالإرهاب لتعزيز سيادة سوريا والعراق

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يوم الأحد، بأن بلاده تتطلع للعمل المشترك مع العراق في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية بما يؤدي إلى تعزيز السيادة بين البلدين.

وقال المقداد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، "نحن نؤمن بالتنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي"، مشدد على ضرورة "إنهاء الاختلالات التي نواجهها خاصة في الوجود الإرهابي في الشمال الغربي في سوريا وتحديدا بمحافظة أدلب المتمثلة بتنظيم داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الأخرى، وفي الجانب الشمال الشرقي".

وأضاف "نحن نريد حل هذه المشاكل بما يؤدي إلى إحترام، وتعزيز سيادة البلدين الشقيقين"، مردفا بالقول إن "هذه السيادة يجب أن نحرص عليها لأن ما يؤذي سوريا يؤذي العراق والعكس صحيح أيضا".