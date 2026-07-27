"المقاومة الإسلامية في العراق" تنفي قصف السعودية وتتوعد بردٍ "قاسٍ"

شفق نيوز- بغداد

نفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن القصف الذي تعرضت له منشآت سعودية، فيما توعدت بردٍ "قاسٍ" في حال أقدمت المملكة العربية على أي فعل.

قالت المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بينما يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق، زاعماً أنه المصدر لقصف منشآته البترولية في الشرقية والرياض، فإن هذا الادعاء لا يزيدنا إلا يقيناً بأن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام".

وأكدت: "إننا في المقاومة الإسلامية نُوجه للنظام السعودي تحذيراً واضحاً، نُعلن فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيُجابه بردٍّ قاسٍ، يجعلهم يعضون على أصابع الندم".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.