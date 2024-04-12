"المقاومة الإسلامية" تتوعد برد مباشر ضد القوات الأمريكية في العراق و"دول المحور"

شفق نيوز/ توعدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الجمعة، برد مباشر ضد أمريكا في حال أقدمت على أي عمل عسكري في العراق أو "دول المحور"، رافضة في الوقت نفسه إضفاء الشرعية على تواجد القوات الأمريكية تحت أي مسمى آخر.

وقالت "المقاومة" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "استبدال مسميات الاحتلال الأمريكي تارةً بتحالف وأخرى بشراكة أمنية مستدامة أو غيرها لا قيمة لها، ما دامت قواته المحتلة جاثمةً على صدر العراق الجريح، تستبيح سيادته، وتنتهك أجواءه، وتسيطر على القرار الأمني فيه".

واعتبرت أن القوات الأمريكية تفرض "سطوتها على العمليات المشتركة ومفاصل أمنية أخرى، بل أنها زادت من عديد قواتها المحتلة، ما يؤكد أن لا نوايا لهم في الأفق للانسحاب من البلاد".

وأضافت أن "الإجرام الأمريكي يزداد يوماً بعد يوم في دعمه للكيان الصهيوني، ونُحمّل الأمريكان المسؤولية الكاملة في حال ارتكبت قواتهم أو الكيان أي حماقةٍ في العراق أو دول المحور، إذ أن ردنا سيكون مباشراً أينما تصل أيدينا".