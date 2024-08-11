"المقاومة العراقية" تهدد بـ"رد بلا سقوف" اذا تعرضت إيران لقصف أمريكي

شفق نيوز/ أعلنت ما يعرف بـ"تنسيقية المقاومة العراقية"، يوم الاثنين، عن قيامها بالرد إذا ما تعرضت إيران لقصف أمريكي عبر الاجواء العراقية.

وذكرت التنسيقية في بيان: "مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها، فإنها تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية".

وأضاف أن "تنسيقية المقاومة العراقية غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأمريكي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف".

يأتي ذلك بعد أن أطلعت مصادر خاصة وكالة شفق نيوز، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقل رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني بشأن عزم الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران التصعيد في مواجهة القوات الأمريكية في العراق والمنطقة.

وأكد بلنكين أن الإدارة الأمريكية مستعدة لفعل أي شيء لحماية قواتها ومصالحها، بينما ذكرت المصادر أن السوداني لفت إلى أنه يعمل جاهدا لمنع أي تصعيد من جانب الفصائل المناهضة للمصالح الأمريكية.

لكن المصادر ذكرت أن السوداني في المقابل طلب ضمانات أمريكية بعدم شن هجمات جديدة على عناصر الحشد الشعبي والفصائل التابعة له، حتى يتمكن من السيطرة على الهدوء بين الجانبين.