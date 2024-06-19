"المقاومة العراقية" تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن وجود القوات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة العراقية" والتي تضم عدداً من الفصائل المسلحة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً للتباحث بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق.

وذكرت "المقاومة" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تنسيقية المقاومة العراقية عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأحداث في المنطقة عموماً وفي العراق على وجه الخصوص، فقد دأبت على الوضوح في مواقفها، والشفافية في بياناتها، لإطلاع شعبنا على ما يدور حوله من أحداث".

وأشارت إلى أنه "وفيما ناقشت التنسيقية الفرصة التي منحتها للحكومة -قبل أكثر من أربعة أشهر- والمتضمنة جدولة انسحاب الوجود الأمريكي من العراق، أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار بالسير لتحقيق سيادة البلاد، بعد مماطلة العدو وتعنته، ليبقى محتلاً لأرضنا، ومستبيحاً لسمائنا، ومتحكماً بالقرار الأمني والاقتصادي، ومتدخلاً بالشأن العراقي بكل استهتار وغطرسة، وكأنه لا يعلم ما ينتظره بعد هذه الفرصة".

وألمحت المقاومة إلى أن "الشعب العراقي، ومقاومته الأبية، والمخلصين من السياسيين، ورجال العشائر، ونواب الشعب، قادرون ومصرون على إنهاء هذا الملف وإغلاقه، باستعمال السُبل المتاحة كافة، لإعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السيادة الكاملة".

وكانت "المقاومة العراقية" قد أعلنت قبل أربعة أشهر عن هدنة وإيقاف عملياتها التي تستهدف القواعد العسكرية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وذلك لفسح المجال أمام الحكومة العراقية للتفاوض بشأن جدولة انسحاب القوات من العراق.