"المقاطعون يائسون".. قيس الخزعلي يتحدث لـ شفق نيوز عن "معادلة جديدة" بعد الانتخابات

شفق نيوز/ قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الإثنين، إن هناك "معادلة جديدة" في إدارة الحكومات المحلية، مشدداً على تغيير المحافظين وضخّ دماء جديدة تتناسب مع تطلعات حكومة محمد شياع السوداني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجالس المحافظات، داخل فندق الرشيد في بغداد، حضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف الخزعلي، "حاول الكثيرون في الفترة الماضية إشاعة التشاؤم واليأس وفقدان الأمل، إلا أن الشعب يصر على الحياة، واليوم أمام مرحلة جديدة وفرصة جديدة".

واوضح ان "عدم مشاركتهم عبارة عن يأس وفشل، وأنها ليست من سنن العراقيين، الذين يواجهون التحديات"، مؤكدا أن "مشاركتكم اليوم عبارة عن صناعة امل جديد لبناء عراق جديد".

وردّاً على سؤال لمراسلنا، قال الخزعلي، "بعد إعلان نتائج الانتخابات ستكون هناك معادلة جديدة لمجالس المحافظات، وبالتالي محافظين جدد، ونعتقد من الضروري وجود محافظين جدد بالشكل الذي ينعكس مع الحكومة الجديدة وتطلعاتها وعملها".

وتابع ان "هناك وفرة مالية في الموازنة وتحتاج إلى دماء جديدة مثلما حصل في الحكومة الاتحادية وكذلك في الحكومات المحلية".

ولفت الى ان "حصول إشكالات في الانتخابات الماضية، وليس اول مرة، واليوم الشركة وعدت بإصلاح إشكالات العد والفرز، وأن قانون الانتخابات الذي تم تشريعه يعالج هذه المشكلة"، معتبرا ان "العد والفرز اليدوي هو الأضمن في بناء احتمالات اخرى وهذا لا يؤثر على نتيجة الانتخابات وصحتها".