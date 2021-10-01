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المفوضية: 309 محطات انتخابية خصصت للنازحين في يوم التصويت الخاص

Category: سیاسة

Date: 2021-10-01T13:07:51+0000
المفوضية: 309 محطات انتخابية خصصت للنازحين في يوم التصويت الخاص

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، عن تخصيص 309 محطات انتخابية للنازحين للانتخاب مرشحيهم في يوم التصويت الخاص.

وقالت الناطق الاعلامي باسم المفوضية جمانة الغلاي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "عدد النازحين المسجلين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات في جميع المحافظات العراقية بلغ 120 الف نازح"، لافتة إلى أن "النازحين سيشاركون بالانتخابات في يوم التصويت الخاص عبر البطاقة البيومترية حصرا".

وأضافت إن "المفوضية العليا للانتخابات خصصت 309 محطات انتخابية في الأماكن التي يتواجد فيها النازحين من ضمنها 27 مخيماً"، مشيرة إلى إن "المحطات الانتخابية ستكون قريبة على أماكن نزوحهم".

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