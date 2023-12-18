المفوضية: نسبة التصويت في الاقتراع العام بلغت 17 بالمئة حتى منتصف النهار

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد، يوم الأثنين، أن نسبة تصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023 بلغت 17 بالمئة حتى منتصف النهار.

وأضاف القاضي أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه "من المتوقع زيادة أعداد المصوتين بالمساء"، داعياً الناخبين كافة الى "التوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للمساهمة في انجاح العملية الانتخابية التي تجري في أجواء آمنة ومستقرة".

وسجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذي قار والديوانية والمثنى والأنبار، نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، حتى منتصف النهار.

وانطلقت، في وقت سابق من صباح اليوم، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.