المفوضية: موعد إجراء الانتخابات في العراق حتمي لا رجعة عنه

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد حتمي لا رجعة عنه.

وجددت مفوضية الانتخابات في الكلمة الأسبوعية اصدرتها اليوم، التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي.

ومع استمرار مفوّضية الانتخابات بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، ذكر البيان أنه جرى منح إجازة تأسيس لـ ( 253) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (63) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (١١٨) حزبًا، كما أبدى ( ١١) تحالفا الرغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (٣٢) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و(١٢) تحالفًا قيد التسجيل.

وأما ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، فقد بلغ عددهم (٤٧٨) مرشحًا، من ضمنهم ( 5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و( ٨) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(٩) مرشحين من المكون الكورد الفيليين و (٧) مرشحين من المكون المسيحي، بما فيهم (١٤٠) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية، وفقا للبيان.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس المفوضين على السماح للأحزاب السياسية (ممن أرسلت ملفاتها إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ) قبل (5) أيام من تاريخ آخر يوم لتسلم قوائم المرشحين الموافق 17/4/2021 بإبداء رغبتها بالمشاركة في الانتخابات بناء على قبول طلب التأسيس قبولاً مشروطاً بإجابة الهيئة المذكورة فيما بعد؛ لإتمام متطلبات الحزب على أن تستكمل هذه المتطلبات خلال (90) يوماً من قبول الطلب قبولاً مشروطاً.