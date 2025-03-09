المفوضية: أكثر من 28 مليون عراقي يحق لهم المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن أعداد العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ أكثر من 28 مليون ناخب.

ونشرت المفوضية احصائيات اطلعت عليها شفق نيوز، تظهر ارتفاع أعداد المواطنين القادرين على المشاركة بالانتخابات، حيث احتلت الرصافة في بغداد المرتبة الاولى، تليها الكرخ، ومن ثم ميسان ونينوى والانبار وذي قار.

وفي وقت سابق كشفت المفوضية، عن وجود قرابة مليون ناخب من تولد عام 2007 بعد وصولهم لسن 18 سنة وهو السن القانوني الذي يبيح المشاركة في الانتخابات، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً، وذلك استناداً إلى القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.