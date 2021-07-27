المفوضية: أكثر من 120 ألف نازح سيشاركون بالانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 120 ألف نازح سيشاركون بالانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت عضو مفوضية الانتخابات والمتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي لوكالة شفق نيوز، "لدينا مئة وعشرون ألف ومائة وست وعشرون ناخبا نازحا يحق له الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات"، مشيرة إلى "وجود 27 مخيما في دهوك واربيل والسليمانية ونينوى".

وتابعت أن "هذه المخيمات حددت لهم مفوضية الانتخابات محطات لغرض الاقتراع".

وبينت غلاي، أن "المفوضية شكلت لجنة لحصر الناخبين النازحين في مخيماتهم برئاسة أحد المفوضين القضاة وحصر أعدادهم وتحديث بياناتهم البيومترية والتصويت يكون حصراً في البطاقة البيومترية، وفقا لقانون سنة ٢٠٢٠ رقم تسعة".

وحددت المفوضية يوم اقتراع النازحين مع اقتراع التصويت الخاص.