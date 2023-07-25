المفوضية: قرابة 250 الف ناخب تم تحديث بياناتهم وديالى والنجف أقل المحافظات إقبالاً

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، أن قرابة 250 الف ناخب قاموا بتحديث بياناتهم مؤخرا.

وقال رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد، إن اكثر من 220 الف ناخب تم تحديث بياناته، واكثر من ربع مليون ناخب راجع مراكز التسجيل لغرض تدقيق البيانات.

وأضاف أن نينوى كانت الاولى بين المحافظات في الاقبال على مراكز التحديث تلتها الكرخ وصلاح الدين والرصافة وكركوك، مردفا بالقول، إن النجف وديالى كانتا اقل المحافظات اقبالا على مراكز التحديث لان لديهما نسب تسجيل مرتفعة في عمليات التحديث والتسجيل السابقة.

وتابع جميل، إن المرشحين يتنافسون على 275 مقعدا في المحافظات، و10 مقاعد للمكونات بواقع 4 للمسيحيين، و2 للكورد الفيليين، ومثلهما للصابئة المندائيين، ومقعد واحد لكل من الايزيديين والشبك.

هذا ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي.