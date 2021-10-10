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المفوضية: خطة محكمة لنقل صناديق الاقتراع بواسطة الطائرات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T15:22:08+0000
المفوضية: خطة محكمة لنقل صناديق الاقتراع بواسطة الطائرات

شفق نيوز/ اعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأحد، عن "خطة محكمة" لنقل صناديق الاقتراع باستخدام الطائرات.

وقالت مساعد المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "سيتم نقل الصناديق بعد غلقها في عموم البلاد اليوم بخطة محكمة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وعبر طيران الجيش الى المكاتب المخصصة لها في بغداد وبعض المحافظات الاخرى".

واضافت انه سيتم "ارسال عصا الذاكرة الى المكتب الوطني ليتم العد والفرز الكترونيا، وكذلك سيتم نقل كافة الاجهزة والمعدات الخاصة بالمفوضية من المدارس الى المواقع الخاصة بها من أجل تسليم المدارس الى وزارة التربية".

وأغلقت صناديق الاقتراع في عموم العراق عند الساعة السادسة من مساء اليوم دون أي تمديد لوقت التصويت، فيما قدر مراقبون ان نسبة المشاركة كانت بحدود الـ30%.

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