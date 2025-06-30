المفوضية تُشكل لجاناً لرصد المخالفات الدعائية وتحذر من الترويج المبكر

شفق نيوز – بغداد

كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، يوم الاثنين، عن تشكيل لجان رصد إعلامي مركزية وفرعية في مكاتب المحافظات لمتابعة الدعاية الانتخابية.

وقالت الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "مهمة هذه اللجان تتضمن رصد ومتابعة المخالفات الانتخابية وتلقي الإخبارات، لا سيما ما يتعلق بالإعلان المبكر عن الترشح، أو ذكر رقم المرشح قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الدعائية".

وأشارت إلى أن "الإعلان المبكر يعد مخالفة صريحة لنظام الحملات الانتخابية".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، حاجتها لنحو 250 ألف موظف اقتراع، فيما بينت أنها تسعى للحصول على موافقة لمنح كتب شكر للموظفين الذين سيشاركون.

كما كشفت عن أحدث أرقام تحديث البيانات من قبل المواطنين المشمولين بالانتخاب، ليكون المجموع منذ آذار/ مارس الماضي ولغاية يوم 5 حزيران/ يونيو الجاري، أكثر من 21 مليون شخص.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.