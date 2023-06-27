المفوضية تؤشر "صعوبات" في إجراء انتخابات كوردستان بموعدها المحدد

شفق نيوز/ عزت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، بعض "الصعوبات والمعوقات" في إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بموعدها المحدد لقربها زمنيا من انتخابات مجالس المحافظات في العراق.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الجدول الزمني الذي تم تخصيصه وتنفيذه والمضي بتنفيذ فقراته استعداداً لإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر 18 كانون الأول لمجالس المحافظات العراقية غير مرتبط بانتخابات اقليم كوردستان".

وأضاف سلمان "أما بالنسبة لانتخابات برلمان إقليم كوردستان فإنها تشكل عامل ضغط صعب جداً، لان الجدول الزمني لهذه الانتخابات غير كافٍ".

وتابع المسؤول في المفوضية أن "الوقت المتبقي لإجراء هذه الانتخابات يشكل عامل ضغط على المفوضية لان الدعم اللوجستي والوضع الفني صعب جداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في الفترة الحالية، ومن ضمنها آلية استقبال النتائج"، مبينا أن "انتخابات برلمان الإقليم إلكترونية وانتخابات مجالس المحافظات إلكترونية أيضاً وسيكون هناك تصادم بشأن كيفية استقبال نتائج الانتخابات على سيرفر واحد، وهنا نحتاج أكثر من سيرفر لإجرائهما بموعدهما المحددة".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بحث، في 15 حزيران 2023، مع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بحضور المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، فيما لفت الى استعداد رئاسة الاقليم والحكومة وجميع الاطراف المعنية لإنجاح العملية الانتخابية".

واشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كوردستان إلى ان "رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومجلس المفوضين عبروا عن شكرهم لرئيس الاقليم لدعوتهم وإيلاء الاهتمام بتبادل الآراء والحوارات"، لافتا الى ان "المفوضية مستعدة لاجراء انتخابات برلمان كوردستان وفقا للقانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق في نهاية شهر آذار/مارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.