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المفوضية توضح آلية اقتراع المرضى وكبار السن والعجزة والمكفوفين

Category: سیاسة

Date: 2021-09-28T15:16:47+0000
المفوضية توضح آلية اقتراع المرضى وكبار السن والعجزة والمكفوفين

شفق نيوز/ أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، آلية اقتراع المواطنين ذوي الامراض المزمنة وكبار السن والعجزة والمكفوفين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لديها اجراءات احترازية لضمان اصوات ذوي الامراض المزمنة وكبار السن والعجزة والمكفوفين، باستخدام البطاقة البايومترية".

وأوضحت أن "المفوضية ستعرف من تكرر اسمه في يوم الاقتراع وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة كل المخالفين وليس الناخب فقط، الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وبينت الغلاي ان "الناخب لن يجد اسمه في محطتين، حيث قامت شركة ميرو الكورية مع الشركة الالمانية الفاحصة بتخصيص الاجهزة لناخبي كل محطة حصرا بعدد 450 ناخبا في كل محطة، بعد ان كانت اسماء الناخبين سابقا موجودة في كل المحطات، وحاليا فان ناخبي المحطة هم فقط من يحق لهم التصويت ولا توجد اسماؤهم في اي محطة اخرى".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية ان "تخصيص بيانات الناخبين بحسب المحطات، هو اجراء احترازي يحد من الخروقات الانتخابية".

ويستعد العراق لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

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