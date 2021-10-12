المفوضية توضح لـشفق نيوز تفاصيل المحطات الانتخابية غير المحتسبة والمتعطلة

شفق نيوز/ أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، تفاصيل المحطات الانتخابية غير المحتسب اصواتها والمعطلة والبالغ عددها اكثر من 12 الف محطة.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الأولى وهي 8547 محطة انتخابية، فيها بيانات وأصوات لم تعلن مع نتائج الانتخابات الأولية بسبب حاجتها إلى تسوية ومطابقة جديدة لاضافتها".

وأضاف، أن "المجموعة الثانية فيها 3681 محطة انتخابية حدثت فيها معرقلات منها في الارسال وتم فرزها وسيتم نقلها إلى بغداد في مركز جندي المجهول بالمنطقة الخضراء وسيتم إعادة العد والفرز اليدوي لتلك المحطات".

ولفت سلمان الى أن "مجموع المحطات يبلغ 12228 محطة سيتم إعادة العد والفرز اليدوي لها ابتداء من يوم غد الأربعاء".