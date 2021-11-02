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المفوضية تنهي الفرز اليدوي لمحطات محافظتين وتباشر بأخرى غداً

Category: سیاسة

Date: 2021-11-02T16:00:44+0000
المفوضية تنهي الفرز اليدوي لمحطات محافظتين وتباشر بأخرى غداً

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وجرى ذلك وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

واوضحت المفوضية في بيانها أنها، "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد الأربعاء، عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة، وفقاً للبيان.

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