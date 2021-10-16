المفوضية تنشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية- رابط مباشر

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، نشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عدنان جليل خلف بمؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن المفوضية أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681".

وأضاف أن نتائج المحطات المحجورة أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا، مشيرا إلى ان كامل النتائج نشر على الموقع الالكتروني للمفوضية.

وأشار خلف إلى أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن فيها.

وقال إن المفوضية لم تتأثر باي صراع سياسي، مردفا "ملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وبالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:

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