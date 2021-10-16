سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المفوضية تنشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية- رابط مباشر-

Category: سیاسة

Date: 2021-10-16T20:36:33+0000
المفوضية تنشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية- رابط مباشر-

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، نشر كامل نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عدنان جليل خلف بمؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن المفوضية أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681".

وأضاف أن نتائج المحطات المحجورة أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا، مشيرا إلى ان كامل النتائج نشر على الموقع الالكتروني للمفوضية.

وأشار خلف إلى أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن فيها.

وقال إن المفوضية لم تتأثر باي صراع سياسي، مردفا "ملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وبالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

related

"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها

Date: 2021-10-16 19:28:03
"الإطار التنسيقي" يستبق إعلان النتائج النهائية ويعلن رفضه الكامل لها

شفق نيوز تنشر نتائج الانتخابات في جميع المحافظات

Date: 2021-10-11 15:46:07
شفق نيوز تنشر نتائج الانتخابات في جميع المحافظات

المفوضية تعلن عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص

Date: 2021-10-08 15:40:46
المفوضية تعلن عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص

هل يمكن تمديد وقت الاقتراع العام في العراق؟ .. المفوضية تجيب

Date: 2021-10-10 12:40:12
هل يمكن تمديد وقت الاقتراع العام في العراق؟ .. المفوضية تجيب

الصدر يفتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين

Date: 2021-10-08 17:18:12
الصدر يفتح باب تياره لعودة المطرودين والمنشقين

جدول .. نسبة المشاركة بالانتخابات العراقية حتى منتصف اليوم

Date: 2021-10-10 12:58:28
جدول .. نسبة المشاركة بالانتخابات العراقية حتى منتصف اليوم

بالتفاصيل.. نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بالعراق

Date: 2021-10-08 18:12:01
بالتفاصيل.. نسبة وعدد المشاركين في التصويت الخاص بالعراق

مفوضية الانتخابات تنشر توضيحاً بشأن نتائج العد والفرز اليدوي

Date: 2021-10-15 18:07:02
مفوضية الانتخابات تنشر توضيحاً بشأن نتائج العد والفرز اليدوي