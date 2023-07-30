المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات

2023-07-30T10:33:38+00:00

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل المصادف السادس من شهر آب/أغسطس.

وأوضح مجلس المفوضية في بيان اليوم، أنه اتخذ هذا القرار "لفسح مجال اوسع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم المزمع اجراؤها في 2023/12/18".

وحدد مجلس الوزراء العراقي، في شهر حزيران الماضي، الـ18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio