المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل المصادف السادس من شهر آب/أغسطس.

وأوضح مجلس المفوضية في بيان اليوم، أنه اتخذ هذا القرار "لفسح مجال اوسع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم المزمع اجراؤها في 2023/12/18".

وحدد مجلس الوزراء العراقي، في شهر حزيران الماضي، الـ18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.