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المفوضية تكشف عن الموعد النهائي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-19T08:20:59+0000
المفوضية تكشف عن الموعد النهائي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عن الموعد النهائي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد 17 يوماً سيتم اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد حسم كافة الطعون المقدمة".

وبين جميل ان "اليوم الثلاثاء كان هو اخر موعد لتقديم الطعون من المرشحين والكيانات السياسية"، موضحاً "نحن لغاية الآن تسلمنا 1300 طعن على نتائج الانتخابات البرلمانية".

وأشار إلى أن "جميع الطعون المقدمة لا تثبت وجود تلاعب داخل المحطات الانتخابية"، مبيناً أن "النظر فيها سيتم من قبل اللجان المختصة".

ونشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، كامل نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد العاشر من تشرين الاول الحالي.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عدنان جليل خلف بمؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن المفوضية أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681".

وأضاف أن نتائج المحطات المحجورة أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا، مشيرا إلى ان كامل النتائج نشر على الموقع الالكتروني للمفوضية.

وأشار خلف إلى أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن فيها.

وقال إن المفوضية لم تتأثر باي صراع سياسي، مردفا "ملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

 

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