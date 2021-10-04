المفوضية تكشف عدد البطاقات البايومترية المسلمة إلى الناخبين

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، عن عدد البطاقات الانتخابية التي تسلمها الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي باسم المفوضية نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، إن "عدد البطاقات الانتخابية الطويلة والقصيرة الأمد بلغت أكثر من 21 مليون بطاقة موجودة حاليا لدى الناخبين".

وأضافت ان "البطاقات البايومترية طويلة الأمد التي تسلمها الناخبون يبلغ عددها أكثر من 15 مليون بطاقة، اما القصيرة الأمد فبلغ عددها أكثر من 5 ملايين بطاقة".

وتابعت ابو سودة، إن "المفوضية بصدد سحب البطاقات القصيرة من الناخبين في يوم الاقتراع وتسليمهم وصل لمراجعة مكاتب المفوضية بعد انتهاء العملية الانتخابية".