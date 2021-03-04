المفوضية تكشف أعداد الأحزاب والمرشحين للمشاركة في الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، عن عدد الأحزاب والكيانات السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحة أسباب تمديد فترة تسجيل الأحزاب والمرشحين.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ قرار تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021، واستقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021، جاء بناء على دراسة العوامل الداخلية للمؤسّسة وتحليلها، والعوامل الخارجية المتمثلة بنظام التصويت الفردي غير القابل للتحويل (SNTV) الذي يتمحور حول المرشح، وليس نظام محوره الحزب أو الائتلاف.

وأضافت أن عدد المتقدمين للمشاركة في الانتخابات لا يتناسب مع حجم الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة، كما لا يتناسب مع عدد المقاعد المخصّصة لأعضاء مجلس النواب البالغة 329 مقعدًا.

وبينت المفوضية أن عدد الأحزاب المجازة رسمياً بلغ 249 حزباً، أمّا عدد الأحزاب التي هي قيد التأسيس فبلغ 59 حزباً، مشيرة إلى أن 106 أحزاب أبدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات،.

وتابعت بأن عدد التحالفات التي جرى التصديق عليها بلغ 30 تحالفاً، وهنا 10 تحالفات قيد، كما أبدت 7 تحالفات الرغبة بالمشاركة، فيما بلغ عدد المرشحين 144 مرشحاً للمشاركة في الحدث الانتخابي المقبل.

وأوضحت المفوضية أنه منذ انطلاق عملية تحديث بيانات الناخبين في 2 كانون الثاني 2021، تم تحديث بيانات مليوناً و49 ألفاً و370 ناخباً من ضمنهم المواليد الجدد 2001 و2002 و2003، إذ بلغ عددهم 279 ألفاً و595 ناخباً، مبينة أن الناخبين من النازحين الذين تم تحديث بياناتهم بايومترياً بلغ عددهم 14 ألفاً و794 ناخباً.

وأشارت إلى أن ذلك أدّى إلى زيادة العدد الكلي للمسجّلين بايومترياً إلى 15 مليوناً و534 ألفاً و518 ناخبًا، مضيفة أنها وزّعت 13 مليوناً و284 ألفاً و931 بطاقة بايومترية.