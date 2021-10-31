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المفوضية تكشف آخر تفاصيل العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-10-31T09:58:54+0000
المفوضية تكشف آخر تفاصيل العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع

شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، اليوم الأحد، عن آخر تفاصيل العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم سيتم عد وفرز المحطات الانتخابية المطعون بنتائجها يدويا في 6 محافظات، وهي  في كربلاء بواقع 101 محطة وأربيل 29 محطة وكركوك 67 محطة والمثنى 10 محطات والديوانية 4 محطات والأنبار 6 محطات".

وبين جميل ان " يوم غد الاثنين وما بعده سيكون مخصصا لمحافظة ذي قار كونها تضم أكثر من 600 محطة وصلاح الدين 325 محطة ثم البصرة 162 محطة وبذلك تنتهي عملية الطعون المقدمة بهذا الشأن".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم أمس السبت، عن تطابق نتائج محطات الاقتراع المطعون بها في جانب الكرخ من بغداد، بنسبة 100%.

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