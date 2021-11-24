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المفوضية تكشف تغيّر نتائج 6 محافظات جراء الفرز اليدوي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-24T12:49:12+0000
المفوضية تكشف تغيّر نتائج 6 محافظات جراء الفرز اليدوي

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاربعاء، أن مجموع محطات الاقتراع التي جرى إعادة عدها وفرزها يدوياً بلغ 5304 محطة لغاية الآن، مبينة أن ذلك أدى لتغيير بعض المقاعد البرلمانية لست محافظات.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات أعادت العد والفرز اليدوي لـ4326 محطة اقتراع، فيما بلغ عدد المحطات التي قامت الهيئة القضائية بعدها وفرزها 978 محطة".

وبين أن هذه العملية أدت إلى "تغيير بالمقاعد النيابية في ست محافظات وهي بغداد والبصرة وأربيل ونينوى وكركوك وبابل"، مشيرا الى انه "سيتم اعلان نتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء الهيئة القضائية من  المصادقة على قرارات الطعون بشكل تام".

يشار الى ان العديد من الكتل والاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين شككوا بصحة نتائج الانتخابات البرلمانية واتهموا مفوضية الانتخابات بالتزوير والتلاعب بالنتائج، واعلنوا عن تقديم طعوناً الى السلطة القضائية وعلى اثر ذلك قامت المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع المطعون بها، ولغاية الآن تغيرت نتائج ثمانية مقاعد برلمانية.

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