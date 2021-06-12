المفوضية تقرر قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح للانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم السبت، الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قرار الانسحاب سيقبل سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط، مشيرا إلى أن فترة تقديم طلبات الانسحاب من الـ ١٣ لغاية الـ ٢٠ من شهر حزيران الجاري.

وبين مجلس المفوضين أنه "لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوضية بعضاً من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدة تحددها المفوضية".

واضاف أنه "يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى.

وتابع انه "يحق للمرشح الوارد اسمه ضمن قائمة التحالف أو الحزب أن يسحب ترشيحه خلال الفترة المحددة من المفوضية من دون أن يُستبدل بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من التحالف أو الحزب الذي رشح ضمن قائمته ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو ضمن قائمة أخرى".