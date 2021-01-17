سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-01-17T15:38:23+0000
المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق
المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

related

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

الرئيس العراقي: سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد

Date: 2019-10-31 16:15:54
الرئيس العراقي: سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد

مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-08-11 09:12:29
مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

Date: 2020-11-15 12:49:22
الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

Date: 2020-12-30 14:45:57
الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

Date: 2020-11-22 14:45:55
الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

Date: 2019-09-05 13:46:04
سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

Date: 2019-08-08 13:10:18
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة