المفوضية تعيد فرز 297 محطة جديدة يدوياً وترد 461 طعناً

شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاحد، إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة انتخابية جديدة، كما ردت 461 طعنا بنتائج الانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تستمر، بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض ٤٨٣ طعنًا على مجلس المفوضين اليوم، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٤٦١ طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".

وأوضحت، أن "الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وفي السياق نفسه، قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ٢٩٧ محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على ٢٢ طعنا توزعت على المحافظات كل من ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".

وتابعت المفوضية، "لا صحة لما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أن هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد كما أوضحنا".

وبينت، "ستبدأ المفوضية بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها التابعة إلى مكتب محافظة انتخابات نينوى اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، وتليها بقية محطات مكاتب المحافظات المطعون بها والتي سيتم الاعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا لتحديد أسماء وأرقام المراكز والمحطات المطعون فيها على مستوى المحافظة والدائرة، وستجري عملية العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي المرشحين في الدائرة المطعون بمحطاتها والمراقبين ووسائل الاعلام، وستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعاً.