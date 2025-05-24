المفوضية تعلن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان (وثائق)

شفق نيوز/ كشفت مفوضية الانتخابات، يوم السبت، عن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم، ضمن استعدادات الانتخابية التشريعية المقبلة.

ووفقاً لوثائق صادرة عن المفوضية وردت لوكالة شفق نيوز، فإن النظام الجديد يحدد الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الترشيح والوثائق المطلوبة، مؤكدة أن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب سيكون ضمن قانون رقم 3 لسنة 2025.

وقرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الأسبوع الماضي، تمديد مدة تحديث سجل الناخبين، تمهيداً للانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

ووافق المجلس، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، على "تمديد عملية تحديث سجل الناخبين لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2025/6/15 استناداً لما جاء في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات، مرفق بمذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/924) في 2025/5/19.